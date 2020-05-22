Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Tüpraş
|470.667.130
|Eczacıbaşı İlaç
|446.400.301
|ASELSAN
|291.884.610
|Garanti Bankası
|248.591.162
|Türk Hava Yolları
|245.743.586
|Koza Madencilik
|207.902.442
|Sasa Polyester
|168.313.582
|Pegasus
|148.606.408
|Hektaş
|144.955.997
|Eczacıbaşı Yatırım
|134.131.902
|Güneş Sigorta
|124.916.883
|Anadolu Efes
|121.400.380
|Tat Gıda
|118.492.422
|Alarko Holding
|116.149.118
|İpek Doğal Enerji
|115.289.444
|İş Finansal Kiralama
|108.159.986
|Turkcell
|108.035.776
|Coca Cola İçecek
|105.204.819
|Gübre Fabrikaları
|98.807.944
|Akbank
|94.272.186
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)