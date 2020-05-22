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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:38:02 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Tüpraş 470.667.130
Eczacıbaşı İlaç 446.400.301
ASELSAN 291.884.610
Garanti Bankası 248.591.162
Türk Hava Yolları 245.743.586
Koza Madencilik 207.902.442
Sasa Polyester 168.313.582
Pegasus 148.606.408
Hektaş 144.955.997
Eczacıbaşı Yatırım 134.131.902
Güneş Sigorta 124.916.883
Anadolu Efes 121.400.380
Tat Gıda 118.492.422
Alarko Holding 116.149.118
İpek Doğal Enerji 115.289.444
İş Finansal Kiralama 108.159.986
Turkcell 108.035.776
Coca Cola İçecek 105.204.819
Gübre Fabrikaları 98.807.944
Akbank 94.272.186

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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