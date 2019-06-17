Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: SektörEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 83.395 0,89 BIST SINAİ 108.268 0,40 BIST GIDA, İÇECEK 105.689 0,72 BIST TEKSTIL, DERİ 30.382 0,04 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.498 -0,14 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.390 0,83 BIST TAŞ, TOPRAK 57.389 1,11 BIST METAL ANA 187.161 -0,59 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.985 0,46 BIST MADENCİLİK 72.531 0,46 BIST HİZMETLER 68.239 0,38 BIST ELEKTRİK 3.000 0,64 BIST ULAŞTIRMA 139.718 2,12 BIST TURİZM 6.507 2,05 BIST TİCARET 181.051 -0,35 BIST İLETİŞİM 29.872 -0,44 BIST SPOR 26.539 0,73 BIST İNŞAAT 79.837 1,43 BIST MALİ 103.826 1,37 BIST BANKA 120.447 2,04 BIST SİGORTA 269.748 -0,21 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 76.749 0,21 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.012 0,62 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.035 0,71 BIST TEKNOLOJİ 77.071 1,43 BIST BİLİŞİM 18.920 1,29 BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.943 0,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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