Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi11 Aralık 2018 Salı 13:30
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|66.237
|-0,84
|BIST SINAİ
|108.640
|-0,15
|BIST GIDA, İÇECEK
|106.172
|0,31
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.499
|-1,33
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.645
|0,00
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.167
|-0,67
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.950
|-0,63
|BIST METAL ANA
|192.029
|1,08
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|114.669
|-0,76
|BIST MADENCİLİK
|76.766
|-0,43
|BIST HİZMETLER
|71.838
|-0,06
|BIST ELEKTRİK
|3.229
|-0,17
|BIST ULAŞTIRMA
|157.525
|-0,49
|BIST TURİZM
|7.252
|0,41
|BIST TİCARET
|199.157
|0,00
|BIST İLETİŞİM
|29.052
|0,26
|BIST SPOR
|27.400
|4,08
|BIST İNŞAAT
|71.016
|-0,72
|BIST MALİ
|99.430
|-0,61
|BIST BANKA
|115.630
|-0,23
|BIST SİGORTA
|274.950
|-0,18
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|89.899
|0,24
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|75.765
|-1,09
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.487
|-1,05
|BIST TEKNOLOJİ
|101.755
|-0,49
|BIST BİLİŞİM
|16.593
|-0,63
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.416
|3,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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