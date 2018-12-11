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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

11 Aralık 2018 Salı 13:30
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ66.237-0,84
BIST SINAİ108.640-0,15
BIST GIDA, İÇECEK106.1720,31
BIST TEKSTIL, DERİ27.499-1,33
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM46.6450,00
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK110.167-0,67
BIST TAŞ, TOPRAK62.950-0,63
BIST METAL ANA192.0291,08
BIST METAL EŞYA, MAKİNA114.669-0,76
BIST MADENCİLİK76.766-0,43
BIST HİZMETLER71.838-0,06
BIST ELEKTRİK3.229-0,17
BIST ULAŞTIRMA157.525-0,49
BIST TURİZM7.2520,41
BIST TİCARET199.1570,00
BIST İLETİŞİM29.0520,26
BIST SPOR27.4004,08
BIST İNŞAAT71.016-0,72
BIST MALİ99.430-0,61
BIST BANKA115.630-0,23
BIST SİGORTA274.950-0,18
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG89.8990,24
BIST HOLDİNG VE YATIRIM75.765-1,09
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.30.487-1,05
BIST TEKNOLOJİ101.755-0,49
BIST BİLİŞİM16.593-0,63
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.27.4163,37


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 13:30
  1. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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