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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

04 Aralık 2018 Salı 13:21
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ66.0891,65
BIST SINAİ112.8090,54
BIST GIDA, İÇECEK107.7240,48
BIST TEKSTIL, DERİ28.6711,40
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM46.5261,00
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK112.9540,90
BIST TAŞ, TOPRAK64.0270,95
BIST METAL ANA206.697-0,60
BIST METAL EŞYA, MAKİNA120.6140,93
BIST MADENCİLİK77.6761,44
BIST HİZMETLER72.8130,21
BIST ELEKTRİK3.2851,80
BIST ULAŞTIRMA161.6080,84
BIST TURİZM7.0270,27
BIST TİCARET197.7900,76
BIST İLETİŞİM29.857-1,52
BIST SPOR26.8050,20
BIST İNŞAAT72.5351,19
BIST MALİ104.9780,76
BIST BANKA123.3130,37
BIST SİGORTA277.971-0,63
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG87.0151,13
BIST HOLDİNG VE YATIRIM79.5151,59
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.31.4330,16
BIST TEKNOLOJİ104.3850,56
BIST BİLİŞİM17.205-0,15
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.24.1750,89


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:21
  1. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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