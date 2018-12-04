Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi04 Aralık 2018 Salı 13:21
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|66.089
|1,65
|BIST SINAİ
|112.809
|0,54
|BIST GIDA, İÇECEK
|107.724
|0,48
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.671
|1,40
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.526
|1,00
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.954
|0,90
|BIST TAŞ, TOPRAK
|64.027
|0,95
|BIST METAL ANA
|206.697
|-0,60
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|120.614
|0,93
|BIST MADENCİLİK
|77.676
|1,44
|BIST HİZMETLER
|72.813
|0,21
|BIST ELEKTRİK
|3.285
|1,80
|BIST ULAŞTIRMA
|161.608
|0,84
|BIST TURİZM
|7.027
|0,27
|BIST TİCARET
|197.790
|0,76
|BIST İLETİŞİM
|29.857
|-1,52
|BIST SPOR
|26.805
|0,20
|BIST İNŞAAT
|72.535
|1,19
|BIST MALİ
|104.978
|0,76
|BIST BANKA
|123.313
|0,37
|BIST SİGORTA
|277.971
|-0,63
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|87.015
|1,13
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|79.515
|1,59
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.433
|0,16
|BIST TEKNOLOJİ
|104.385
|0,56
|BIST BİLİŞİM
|17.205
|-0,15
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.175
|0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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