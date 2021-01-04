  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:36:41 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.9090,66
BIST SINAİ2.3701,29
BIST GIDA, İÇECEK2.0481,11
BIST TEKSTIL, DERİ8640,09
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.122-1,32
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.8740,62
BIST TAŞ, TOPRAK1.9222,90
BIST METAL ANA4.2660,50
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.2541,28
BIST MADENCİLİK1.6028,92
BIST HİZMETLER1.2091,36
BIST ELEKTRİK891,33
BIST ULAŞTIRMA1.740-0,06
BIST TURİZM3092,19
BIST TİCARET3.7241,75
BIST İLETİŞİM4181,48
BIST SPOR9380,81
BIST İNŞAAT1.4841,55
BIST MALİ1.5901,62
BIST BANKA1.5841,67
BIST SİGORTA6.2511,46
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9781,87
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.3161,47
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6612,14
BIST TEKNOLOJİ1.9690,79
BIST BİLİŞİM7910,91
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.2061,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili vekilden skandal
Siyaset

İYİ Partili vekilden skandal "Evlat Nöbeti" çıkışı

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin eylemine devlet yetkililerinin katılmasını doğru bulmadığını söyle..
Bakan Soylu duyurmuştu! 800 bin kişi başvurdu
Gündem

Bakan Soylu duyurmuştu! 800 bin kişi başvurdu

Ehliyetlerin çipli kimliklere taşınmasını kapsayan "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasından bugüne kadar 800 bin vatandaş başvurarak yararlan..
Sözcü kafasından tehdit ve geri vites bir arada! Şaban önce 'sıkar' dedi, sonra kıvırdı
Gündem

Sözcü kafasından tehdit ve geri vites bir arada! Şaban önce 'sıkar' dedi, sonra kıvırdı

CHP’nin yayın organı Halk TV’nin eski yöneticisi Şaban Sevinç, Sözcü’nün Ayasofya’nın açılmasını ‘felaket’ olarak nitelendirdiği skandal ma..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay