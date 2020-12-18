  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 13:43:07 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.9430,22
BIST SINAİ2.196-0,02
BIST GIDA, İÇECEK2.0180,76
BIST TEKSTIL, DERİ8310,14
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.261-2,07
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.663-0,04
BIST TAŞ, TOPRAK1.7331,19
BIST METAL ANA4.021-1,10
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.0500,81
BIST MADENCİLİK1.296-0,14
BIST HİZMETLER1.1600,97
BIST ELEKTRİK830,47
BIST ULAŞTIRMA1.7171,43
BIST TURİZM279-0,01
BIST TİCARET3.4920,30
BIST İLETİŞİM4142,42
BIST SPOR943-0,02
BIST İNŞAAT1.4320,34
BIST MALİ1.5050,68
BIST BANKA1.4880,27
BIST SİGORTA5.855-0,71
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9491,16
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.2370,82
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6612,08
BIST TEKNOLOJİ1.8520,31
BIST BİLİŞİM7060,55
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.2041,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!
Dünya

İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!

Kahire’de 2016’da İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni’nin işkence ile öldürülmesi, İtalya ile Mısır arasında krize neden olmuştu. İtalya..
Nevşin Mengü'den ahlaksız sözler!
Medya

Nevşin Mengü'den ahlaksız sözler! "Göreviniz öğrencilerin seks hayatını..."

Islak saçlarıyla ekran karşısında yorumlarda bulunmasıyla bilinen CHP'li sunucu Nevşin Mengü, yetişkin olarak değerlendirdiği öğrencilerin ü..
ABD Başkanlığı'nı kazanan Biden'dan bir ilk daha!
Dünya

ABD Başkanlığı'nı kazanan Biden'dan bir ilk daha!

ABD Başkanı Donald Trump karşısında başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, İçişleri Bakanlığı görevi için Debra Haaland'ı seçti. Senato'nu..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay