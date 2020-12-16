Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.967
|0,26
|BIST SINAİ
|2.224
|0,71
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.016
|1,37
|BIST TEKSTIL, DERİ
|828
|-0,14
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.351
|2,47
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.684
|0,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.732
|0,02
|BIST METAL ANA
|4.138
|1,65
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.076
|-0,39
|BIST MADENCİLİK
|1.299
|1,78
|BIST HİZMETLER
|1.143
|0,43
|BIST ELEKTRİK
|84
|0,00
|BIST ULAŞTIRMA
|1.658
|3,33
|BIST TURİZM
|278
|-0,56
|BIST TİCARET
|3.462
|-0,79
|BIST İLETİŞİM
|402
|1,41
|BIST SPOR
|967
|-0,10
|BIST İNŞAAT
|1.414
|0,11
|BIST MALİ
|1.500
|0,80
|BIST BANKA
|1.492
|0,63
|BIST SİGORTA
|5.811
|0,45
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|931
|0,05
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.238
|1,11
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|636
|0,20
|BIST TEKNOLOJİ
|1.860
|0,93
|BIST BİLİŞİM
|703
|0,15
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.180
|0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)