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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:32:55 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.9670,26
BIST SINAİ2.2240,71
BIST GIDA, İÇECEK2.0161,37
BIST TEKSTIL, DERİ828-0,14
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.3512,47
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.6840,19
BIST TAŞ, TOPRAK1.7320,02
BIST METAL ANA4.1381,65
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.076-0,39
BIST MADENCİLİK1.2991,78
BIST HİZMETLER1.1430,43
BIST ELEKTRİK840,00
BIST ULAŞTIRMA1.6583,33
BIST TURİZM278-0,56
BIST TİCARET3.462-0,79
BIST İLETİŞİM4021,41
BIST SPOR967-0,10
BIST İNŞAAT1.4140,11
BIST MALİ1.5000,80
BIST BANKA1.4920,63
BIST SİGORTA5.8110,45
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9310,05
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.2381,11
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6360,20
BIST TEKNOLOJİ1.8600,93
BIST BİLİŞİM7030,15
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.1800,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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