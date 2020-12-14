Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.069
|-0,72
|BIST SINAİ
|2.205
|0,89
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.009
|0,37
|BIST TEKSTIL, DERİ
|838
|0,61
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.185
|1,28
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.667
|2,06
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.734
|0,78
|BIST METAL ANA
|4.110
|-0,22
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.072
|1,34
|BIST MADENCİLİK
|1.251
|0,51
|BIST HİZMETLER
|1.132
|0,52
|BIST ELEKTRİK
|83
|1,16
|BIST ULAŞTIRMA
|1.611
|1,59
|BIST TURİZM
|284
|0,51
|BIST TİCARET
|3.440
|-0,36
|BIST İLETİŞİM
|395
|1,06
|BIST SPOR
|969
|-1,38
|BIST İNŞAAT
|1.430
|1,31
|BIST MALİ
|1.489
|1,17
|BIST BANKA
|1.484
|1,69
|BIST SİGORTA
|5.696
|0,91
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|933
|0,80
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.234
|0,74
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|625
|0,78
|BIST TEKNOLOJİ
|1.834
|1,53
|BIST BİLİŞİM
|701
|2,93
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.205
|0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)