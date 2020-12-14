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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 13:23:17 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ5.069-0,72
BIST SINAİ2.2050,89
BIST GIDA, İÇECEK2.0090,37
BIST TEKSTIL, DERİ8380,61
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.1851,28
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.6672,06
BIST TAŞ, TOPRAK1.7340,78
BIST METAL ANA4.110-0,22
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.0721,34
BIST MADENCİLİK1.2510,51
BIST HİZMETLER1.1320,52
BIST ELEKTRİK831,16
BIST ULAŞTIRMA1.6111,59
BIST TURİZM2840,51
BIST TİCARET3.440-0,36
BIST İLETİŞİM3951,06
BIST SPOR969-1,38
BIST İNŞAAT1.4301,31
BIST MALİ1.4891,17
BIST BANKA1.4841,69
BIST SİGORTA5.6960,91
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9330,80
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.2340,74
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6250,78
BIST TEKNOLOJİ1.8341,53
BIST BİLİŞİM7012,93
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.2050,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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