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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:31:14 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ5.1550,30
BIST SINAİ2.026-1,33
BIST GIDA, İÇECEK2.0050,75
BIST TEKSTIL, DERİ782-1,41
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.062-1,66
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.541-0,32
BIST TAŞ, TOPRAK1.640-2,29
BIST METAL ANA3.483-2,35
BIST METAL EŞYA, MAKİNA2.840-2,20
BIST MADENCİLİK1.214-0,96
BIST HİZMETLER1.110-0,31
BIST ELEKTRİK811,31
BIST ULAŞTIRMA1.506-2,43
BIST TURİZM270-0,88
BIST TİCARET3.4571,55
BIST İLETİŞİM384-3,10
BIST SPOR937-1,70
BIST İNŞAAT1.366-0,82
BIST MALİ1.409-1,44
BIST BANKA1.449-1,77
BIST SİGORTA5.437-1,64
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG900-2,25
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.111-1,56
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6230,05
BIST TEKNOLOJİ1.817-0,75
BIST BİLİŞİM670-0,04
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.1770,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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