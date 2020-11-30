Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.155
|0,30
|BIST SINAİ
|2.026
|-1,33
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.005
|0,75
|BIST TEKSTIL, DERİ
|782
|-1,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.062
|-1,66
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.541
|-0,32
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.640
|-2,29
|BIST METAL ANA
|3.483
|-2,35
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.840
|-2,20
|BIST MADENCİLİK
|1.214
|-0,96
|BIST HİZMETLER
|1.110
|-0,31
|BIST ELEKTRİK
|81
|1,31
|BIST ULAŞTIRMA
|1.506
|-2,43
|BIST TURİZM
|270
|-0,88
|BIST TİCARET
|3.457
|1,55
|BIST İLETİŞİM
|384
|-3,10
|BIST SPOR
|937
|-1,70
|BIST İNŞAAT
|1.366
|-0,82
|BIST MALİ
|1.409
|-1,44
|BIST BANKA
|1.449
|-1,77
|BIST SİGORTA
|5.437
|-1,64
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|900
|-2,25
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.111
|-1,56
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|623
|0,05
|BIST TEKNOLOJİ
|1.817
|-0,75
|BIST BİLİŞİM
|670
|-0,04
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.177
|0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)