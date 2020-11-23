Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.228
|4,36
|BIST SINAİ
|2.038
|1,99
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.013
|1,71
|BIST TEKSTIL, DERİ
|775
|1,45
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.170
|4,29
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.518
|2,46
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.655
|2,24
|BIST METAL ANA
|3.466
|1,09
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.905
|2,53
|BIST MADENCİLİK
|1.282
|0,72
|BIST HİZMETLER
|1.121
|0,75
|BIST ELEKTRİK
|80
|1,23
|BIST ULAŞTIRMA
|1.515
|1,98
|BIST TURİZM
|263
|1,77
|BIST TİCARET
|3.409
|0,46
|BIST İLETİŞİM
|410
|0,36
|BIST SPOR
|955
|-0,27
|BIST İNŞAAT
|1.409
|0,90
|BIST MALİ
|1.446
|0,29
|BIST BANKA
|1.481
|-0,99
|BIST SİGORTA
|5.653
|0,48
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|938
|0,35
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.161
|0,86
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|612
|3,83
|BIST TEKNOLOJİ
|1.841
|0,55
|BIST BİLİŞİM
|655
|0,16
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.180
|1,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)