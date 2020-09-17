Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.941
|-0,04
|BIST SINAİ
|1.634
|-0,08
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.652
|-0,21
|BIST TEKSTIL, DERİ
|641
|-1,19
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.308
|0,93
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.259
|-0,68
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.264
|0,05
|BIST METAL ANA
|2.772
|1,19
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.212
|-0,50
|BIST MADENCİLİK
|1.236
|-0,76
|BIST HİZMETLER
|1.011
|-0,43
|BIST ELEKTRİK
|64
|0,39
|BIST ULAŞTIRMA
|1.284
|0,06
|BIST TURİZM
|210
|-0,76
|BIST TİCARET
|3.253
|-0,38
|BIST İLETİŞİM
|358
|-0,56
|BIST SPOR
|911
|-4,93
|BIST İNŞAAT
|1.300
|0,25
|BIST MALİ
|1.139
|-0,16
|BIST BANKA
|1.096
|-0,39
|BIST SİGORTA
|5.066
|0,29
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|901
|-0,50
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|954
|-0,15
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|505
|0,31
|BIST TEKNOLOJİ
|1.663
|-0,38
|BIST BİLİŞİM
|600
|0,02
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|978
|-0,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)