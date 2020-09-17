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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 13:29:11 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.941 -0,04
BIST SINAİ 1.634 -0,08
BIST GIDA, İÇECEK 1.652 -0,21
BIST TEKSTIL, DERİ 641 -1,19
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.308 0,93
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.259 -0,68
BIST TAŞ, TOPRAK 1.264 0,05
BIST METAL ANA 2.772 1,19
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.212 -0,50
BIST MADENCİLİK 1.236 -0,76
BIST HİZMETLER 1.011 -0,43
BIST ELEKTRİK 64 0,39
BIST ULAŞTIRMA 1.284 0,06
BIST TURİZM 210 -0,76
BIST TİCARET 3.253 -0,38
BIST İLETİŞİM 358 -0,56
BIST SPOR 911 -4,93
BIST İNŞAAT 1.300 0,25
BIST MALİ 1.139 -0,16
BIST BANKA 1.096 -0,39
BIST SİGORTA 5.066 0,29
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 901 -0,50
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 954 -0,15
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 505 0,31
BIST TEKNOLOJİ 1.663 -0,38
BIST BİLİŞİM 600 0,02
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 978 -0,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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