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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:22:06 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.066 -3,12
BIST SINAİ 1.503 -1,20
BIST GIDA, İÇECEK 1.525 -0,90
BIST TEKSTIL, DERİ 569 -1,69
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.051 -1,80
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.165 -0,29
BIST TAŞ, TOPRAK 1.167 -1,22
BIST METAL ANA 2.500 -1,35
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.060 -2,40
BIST MADENCİLİK 1.217 -0,68
BIST HİZMETLER 980 -2,00
BIST ELEKTRİK 59 0,46
BIST ULAŞTIRMA 1.302 -0,79
BIST TURİZM 179 -1,06
BIST TİCARET 3.114 -1,67
BIST İLETİŞİM 372 -4,00
BIST SPOR 640 1,66
BIST İNŞAAT 1.222 -3,13
BIST MALİ 1.117 -1,40
BIST BANKA 1.109 -1,46
BIST SİGORTA 4.952 -0,95
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 892 -1,89
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 900 -1,70
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 499 -0,77
BIST TEKNOLOJİ 1.623 -1,11
BIST BİLİŞİM 512 -0,01
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 940 -0,92


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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