  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:30:23 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 237.833 4,27
BIST SINAİ 127.457 0,07
BIST GIDA, İÇECEK 135.714 -0,84
BIST TEKSTIL, DERİ 45.098 0,42
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 88.489 0,45
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.910 1,07
BIST TAŞ, TOPRAK 82.549 0,93
BIST METAL ANA 218.878 -1,03
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 149.194 0,66
BIST MADENCİLİK 112.913 -1,18
BIST HİZMETLER 84.376 0,83
BIST ELEKTRİK 4.608 0,69
BIST ULAŞTIRMA 129.298 0,29
BIST TURİZM 13.132 2,33
BIST TİCARET 249.198 0,93
BIST İLETİŞİM 34.393 0,83
BIST SPOR 57.705 -1,06
BIST İNŞAAT 101.575 0,75
BIST MALİ 107.436 0,32
BIST BANKA 119.196 -0,18
BIST SİGORTA 376.443 -0,81
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 79.776 7,53
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.547 0,65
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.368 1,15
BIST TEKNOLOJİ 132.056 0,66
BIST BİLİŞİM 46.558 0,61
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 68.031 2,22


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı