Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.896
|2,39
|BIST SINAİ
|1.921
|1,63
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.908
|2,25
|BIST TEKSTIL, DERİ
|739
|2,00
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.926
|4,23
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.438
|1,03
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.534
|1,21
|BIST METAL ANA
|3.324
|-0,03
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.720
|3,69
|BIST MADENCİLİK
|1.185
|1,08
|BIST HİZMETLER
|1.103
|1,14
|BIST ELEKTRİK
|79
|0,77
|BIST ULAŞTIRMA
|1.459
|-0,02
|BIST TURİZM
|262
|1,11
|BIST TİCARET
|3.343
|1,35
|BIST İLETİŞİM
|408
|1,76
|BIST SPOR
|955
|0,38
|BIST İNŞAAT
|1.406
|0,31
|BIST MALİ
|1.399
|1,66
|BIST BANKA
|1.441
|1,39
|BIST SİGORTA
|5.379
|0,32
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|913
|0,66
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.123
|2,11
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|578
|1,81
|BIST TEKNOLOJİ
|1.837
|1,27
|BIST BİLİŞİM
|655
|1,78
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.181
|0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)