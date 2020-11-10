Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.810
|-1,31
|BIST SINAİ
|1.905
|0,21
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.885
|-0,58
|BIST TEKSTIL, DERİ
|736
|0,34
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.885
|-0,02
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.386
|1,41
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.513
|0,20
|BIST METAL ANA
|3.322
|0,41
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.744
|-0,63
|BIST MADENCİLİK
|1.218
|-0,10
|BIST HİZMETLER
|1.083
|-0,84
|BIST ELEKTRİK
|79
|0,19
|BIST ULAŞTIRMA
|1.398
|5,23
|BIST TURİZM
|259
|0,77
|BIST TİCARET
|3.327
|-0,65
|BIST İLETİŞİM
|384
|-5,09
|BIST SPOR
|986
|1,14
|BIST İNŞAAT
|1.446
|-1,43
|BIST MALİ
|1.291
|0,34
|BIST BANKA
|1.261
|0,25
|BIST SİGORTA
|5.413
|0,59
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|915
|0,10
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.064
|0,30
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|583
|0,64
|BIST TEKNOLOJİ
|1.822
|-0,16
|BIST BİLİŞİM
|665
|-1,78
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.214
|-1,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)