  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 13:30:40 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 4.810 -1,31
BIST SINAİ 1.905 0,21
BIST GIDA, İÇECEK 1.885 -0,58
BIST TEKSTIL, DERİ 736 0,34
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.885 -0,02
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.386 1,41
BIST TAŞ, TOPRAK 1.513 0,20
BIST METAL ANA 3.322 0,41
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.744 -0,63
BIST MADENCİLİK 1.218 -0,10
BIST HİZMETLER 1.083 -0,84
BIST ELEKTRİK 79 0,19
BIST ULAŞTIRMA 1.398 5,23
BIST TURİZM 259 0,77
BIST TİCARET 3.327 -0,65
BIST İLETİŞİM 384 -5,09
BIST SPOR 986 1,14
BIST İNŞAAT 1.446 -1,43
BIST MALİ 1.291 0,34
BIST BANKA 1.261 0,25
BIST SİGORTA 5.413 0,59
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 915 0,10
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.064 0,30
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 583 0,64
BIST TEKNOLOJİ 1.822 -0,16
BIST BİLİŞİM 665 -1,78
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.214 -1,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seçimi kaybedince Trump'ın hakaret ettiği başkan konuştu!
Dünya

Seçimi kaybedince Trump'ın hakaret ettiği başkan konuştu! "Müslüman olduğum için hedef alındım!"

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, seçimi kaybeden ABD Başkanı Donald Trump'ın, Müslüman olduğu için kendisini hedef aldığını söyledi. ..
Trollerin 'Maliye Bakanı adayı' Özgür Demirtaş engel şampiyonu çıktı
Gündem

Trollerin 'Maliye Bakanı adayı' Özgür Demirtaş engel şampiyonu çıktı

Türkiye’nin bulduğu doğalgaz rezervini küçümseyen sözde 'ekonomist' Özgür Demirtaş'ın Twitter'da kendine ayar veren sosyal medya kullanıcıla..
Böyle duyurdu: Biden göreve başlamadan önce istifa edeceğim
Dünya

Böyle duyurdu: Biden göreve başlamadan önce istifa edeceğim

NASA Başkanı Jim Bridenstine, Joe Biden göreve başlamadan önce görevden ayrılacağını bildirdi.

Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay