Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.938
|0,76
|BIST SINAİ
|1.720
|-0,81
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.786
|-1,69
|BIST TEKSTIL, DERİ
|659
|-1,86
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.699
|0,78
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.275
|-1,33
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.334
|-1,76
|BIST METAL ANA
|2.896
|0,28
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.431
|-0,08
|BIST MADENCİLİK
|1.162
|-2,81
|BIST HİZMETLER
|1.004
|-1,88
|BIST ELEKTRİK
|71
|-1,54
|BIST ULAŞTIRMA
|1.118
|-2,12
|BIST TURİZM
|236
|-1,58
|BIST TİCARET
|3.199
|-1,96
|BIST İLETİŞİM
|363
|-2,07
|BIST SPOR
|911
|-1,63
|BIST İNŞAAT
|1.377
|-0,62
|BIST MALİ
|1.171
|-1,82
|BIST BANKA
|1.134
|-1,82
|BIST SİGORTA
|5.257
|-0,69
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|853
|-1,98
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|958
|-1,81
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|544
|-2,16
|BIST TEKNOLOJİ
|1.717
|-2,85
|BIST BİLİŞİM
|636
|-2,31
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.196
|0,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)