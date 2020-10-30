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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:32:34 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 4.938 0,76
BIST SINAİ 1.720 -0,81
BIST GIDA, İÇECEK 1.786 -1,69
BIST TEKSTIL, DERİ 659 -1,86
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.699 0,78
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.275 -1,33
BIST TAŞ, TOPRAK 1.334 -1,76
BIST METAL ANA 2.896 0,28
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.431 -0,08
BIST MADENCİLİK 1.162 -2,81
BIST HİZMETLER 1.004 -1,88
BIST ELEKTRİK 71 -1,54
BIST ULAŞTIRMA 1.118 -2,12
BIST TURİZM 236 -1,58
BIST TİCARET 3.199 -1,96
BIST İLETİŞİM 363 -2,07
BIST SPOR 911 -1,63
BIST İNŞAAT 1.377 -0,62
BIST MALİ 1.171 -1,82
BIST BANKA 1.134 -1,82
BIST SİGORTA 5.257 -0,69
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 853 -1,98
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 958 -1,81
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 544 -2,16
BIST TEKNOLOJİ 1.717 -2,85
BIST BİLİŞİM 636 -2,31
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.196 0,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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