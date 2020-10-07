Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.915
|1,50
|BIST SINAİ
|1.748
|0,42
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.888
|0,88
|BIST TEKSTIL, DERİ
|698
|0,18
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.481
|1,21
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.329
|0,55
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.366
|-0,18
|BIST METAL ANA
|2.957
|-0,12
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.294
|0,71
|BIST MADENCİLİK
|1.263
|0,06
|BIST HİZMETLER
|1.065
|0,26
|BIST ELEKTRİK
|75
|2,49
|BIST ULAŞTIRMA
|1.310
|0,07
|BIST TURİZM
|215
|-0,26
|BIST TİCARET
|3.302
|-0,43
|BIST İLETİŞİM
|394
|0,48
|BIST SPOR
|1.038
|1,49
|BIST İNŞAAT
|1.376
|1,40
|BIST MALİ
|1.196
|-0,23
|BIST BANKA
|1.143
|-0,74
|BIST SİGORTA
|5.492
|0,42
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|902
|0,06
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.003
|-0,07
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|540
|1,01
|BIST TEKNOLOJİ
|1.861
|0,60
|BIST BİLİŞİM
|669
|1,20
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|981
|0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)