Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.165
|1,63
|BIST SINAİ
|1.625
|0,62
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.662
|0,90
|BIST TEKSTIL, DERİ
|654
|1,24
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.244
|1,16
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.257
|0,50
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.250
|0,58
|BIST METAL ANA
|2.771
|0,74
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.186
|0,51
|BIST MADENCİLİK
|1.198
|0,05
|BIST HİZMETLER
|1.025
|1,00
|BIST ELEKTRİK
|64
|0,38
|BIST ULAŞTIRMA
|1.263
|0,51
|BIST TURİZM
|215
|1,43
|BIST TİCARET
|3.267
|1,27
|BIST İLETİŞİM
|371
|1,23
|BIST SPOR
|1.049
|-0,88
|BIST İNŞAAT
|1.318
|0,79
|BIST MALİ
|1.119
|0,57
|BIST BANKA
|1.075
|0,70
|BIST SİGORTA
|5.139
|1,86
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|880
|0,79
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|933
|0,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|501
|1,32
|BIST TEKNOLOJİ
|1.641
|-0,14
|BIST BİLİŞİM
|602
|-0,07
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|975
|1,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)