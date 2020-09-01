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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 13:26:23 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.778 -0,60
BIST SINAİ 1.532 -1,34
BIST GIDA, İÇECEK 1.575 -0,30
BIST TEKSTIL, DERİ 586 -1,14
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.140 -0,16
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.204 -0,77
BIST TAŞ, TOPRAK 1.138 -0,75
BIST METAL ANA 2.598 -3,02
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.028 -1,81
BIST MADENCİLİK 1.217 0,41
BIST HİZMETLER 976 -0,66
BIST ELEKTRİK 60 -1,81
BIST ULAŞTIRMA 1.245 -0,56
BIST TURİZM 177 -2,94
BIST TİCARET 3.157 -0,57
BIST İLETİŞİM 355 -1,31
BIST SPOR 833 2,95
BIST İNŞAAT 1.225 0,49
BIST MALİ 1.108 -0,55
BIST BANKA 1.095 -0,15
BIST SİGORTA 5.057 -1,62
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 919 -0,49
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 906 -0,83
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 475 -0,99
BIST TEKNOLOJİ 1.573 -1,37
BIST BİLİŞİM 549 -0,56
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 900 -0,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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