Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.643
|3,13
|BIST SINAİ
|1.532
|0,77
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.525
|-0,11
|BIST TEKSTIL, DERİ
|576
|0,56
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.089
|1,56
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.207
|1,35
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.182
|0,98
|BIST METAL ANA
|2.545
|0,52
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.075
|0,62
|BIST MADENCİLİK
|1.256
|1,03
|BIST HİZMETLER
|1.001
|1,93
|BIST ELEKTRİK
|60
|0,17
|BIST ULAŞTIRMA
|1.307
|0,47
|BIST TURİZM
|181
|-0,02
|BIST TİCARET
|3.239
|3,55
|BIST İLETİŞİM
|376
|0,90
|BIST SPOR
|633
|2,43
|BIST İNŞAAT
|1.236
|0,36
|BIST MALİ
|1.144
|0,90
|BIST BANKA
|1.146
|0,99
|BIST SİGORTA
|5.088
|0,79
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|899
|0,25
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|920
|0,74
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|502
|1,23
|BIST TEKNOLOJİ
|1.674
|1,15
|BIST BİLİŞİM
|523
|0,94
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|974
|1,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)