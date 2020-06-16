Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|246.450
|4,15
|BIST SINAİ
|143.080
|1,77
|BIST GIDA, İÇECEK
|150.336
|2,05
|BIST TEKSTIL, DERİ
|57.837
|1,07
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|100.265
|2,45
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.256
|1,93
|BIST TAŞ, TOPRAK
|96.184
|2,00
|BIST METAL ANA
|238.329
|1,30
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|178.224
|2,34
|BIST MADENCİLİK
|124.295
|0,58
|BIST HİZMETLER
|99.290
|1,38
|BIST ELEKTRİK
|5.371
|3,36
|BIST ULAŞTIRMA
|150.450
|1,04
|BIST TURİZM
|15.802
|1,81
|BIST TİCARET
|309.791
|0,55
|BIST İLETİŞİM
|37.556
|2,01
|BIST SPOR
|73.644
|5,26
|BIST İNŞAAT
|110.531
|2,27
|BIST MALİ
|120.345
|1,82
|BIST BANKA
|126.999
|1,72
|BIST SİGORTA
|456.190
|1,23
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|85.168
|0,99
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.888
|1,52
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|48.426
|3,32
|BIST TEKNOLOJİ
|153.764
|2,49
|BIST BİLİŞİM
|48.731
|3,02
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|76.424
|0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)