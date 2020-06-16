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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:24:44 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 246.450 4,15
BIST SINAİ 143.080 1,77
BIST GIDA, İÇECEK 150.336 2,05
BIST TEKSTIL, DERİ 57.837 1,07
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 100.265 2,45
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.256 1,93
BIST TAŞ, TOPRAK 96.184 2,00
BIST METAL ANA 238.329 1,30
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 178.224 2,34
BIST MADENCİLİK 124.295 0,58
BIST HİZMETLER 99.290 1,38
BIST ELEKTRİK 5.371 3,36
BIST ULAŞTIRMA 150.450 1,04
BIST TURİZM 15.802 1,81
BIST TİCARET 309.791 0,55
BIST İLETİŞİM 37.556 2,01
BIST SPOR 73.644 5,26
BIST İNŞAAT 110.531 2,27
BIST MALİ 120.345 1,82
BIST BANKA 126.999 1,72
BIST SİGORTA 456.190 1,23
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.168 0,99
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.888 1,52
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 48.426 3,32
BIST TEKNOLOJİ 153.764 2,49
BIST BİLİŞİM 48.731 3,02
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 76.424 0,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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