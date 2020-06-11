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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:36:46 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 224.108 1,96
BIST SINAİ 140.762 0,36
BIST GIDA, İÇECEK 146.509 -0,08
BIST TEKSTIL, DERİ 57.156 1,83
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 95.186 -0,46
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.258 0,49
BIST TAŞ, TOPRAK 94.310 0,47
BIST METAL ANA 239.987 0,22
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 174.404 0,33
BIST MADENCİLİK 123.272 0,95
BIST HİZMETLER 97.170 -0,02
BIST ELEKTRİK 5.167 0,64
BIST ULAŞTIRMA 150.169 -0,59
BIST TURİZM 15.928 3,04
BIST TİCARET 304.524 -0,28
BIST İLETİŞİM 36.433 0,04
BIST SPOR 71.795 -1,14
BIST İNŞAAT 104.952 0,64
BIST MALİ 118.436 -0,30
BIST BANKA 125.744 -0,91
BIST SİGORTA 438.308 0,66
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.417 -0,51
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.780 -0,06
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.408 0,69
BIST TEKNOLOJİ 152.080 0,81
BIST BİLİŞİM 47.935 1,11
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 74.641 0,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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