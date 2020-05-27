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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:25:23 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 224.113 -2,44
BIST SINAİ 134.334 1,46
BIST GIDA, İÇECEK 149.404 3,45
BIST TEKSTIL, DERİ 49.638 1,12
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 95.120 2,87
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.994 1,02
BIST TAŞ, TOPRAK 88.818 0,48
BIST METAL ANA 226.335 0,81
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 163.097 2,01
BIST MADENCİLİK 120.855 0,48
BIST HİZMETLER 94.984 2,13
BIST ELEKTRİK 5.026 2,48
BIST ULAŞTIRMA 147.916 8,73
BIST TURİZM 14.681 2,48
BIST TİCARET 297.388 0,61
BIST İLETİŞİM 36.394 0,27
BIST SPOR 62.982 6,85
BIST İNŞAAT 103.733 2,68
BIST MALİ 111.422 1,75
BIST BANKA 119.420 1,15
BIST SİGORTA 416.331 0,89
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.551 2,00
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.565 2,61
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.401 2,57
BIST TEKNOLOJİ 146.690 2,55
BIST BİLİŞİM 50.230 2,17
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 73.725 1,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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