Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler17 Haziran 2019 Pazartesi 13:29
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20 (Günlük) 17.06.2019
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|10,92
|10,16
|7,48
|Park Elek.Madencilik
|2,31
|2,18
|5,96
|Çemtaş
|5,37
|5,15
|4,27
|MLP Sağlık
|12,20
|11,82
|3,21
|Garanti Bankası
|8,10
|7,86
|3,05
|Petkim
|5,12
|4,97
|3,02
|Polisan Holding
|2,85
|2,77
|2,89
|Verusa Holding
|19,09
|18,56
|2,86
|Parsan
|14,05
|13,70
|2,55
|Vakıflar Bankası
|3,67
|3,58
|2,51
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,82
|2,44
|Türk Telekom
|4,71
|4,60
|2,39
|Türk Hava Yolları
|12,97
|12,68
|2,29
|Şok Marketler
|9,03
|8,83
|2,27
|Galatasaray Sportif
|1,37
|1,34
|2,24
|Metro Holding
|0,99
|0,97
|2,06
|Net Holding
|1,63
|1,60
|1,87
|Akbank
|6,17
|6,06
|1,82
|Zorlu Enerji
|1,16
|1,14
|1,75
|Pegasus
|38,68
|38,02
|1,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
YORUM YAZ