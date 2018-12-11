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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

11 Aralık 2018 Salı 13:31
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat.1,741,674,19
Metro Holding0,810,783,85
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,400,392,56
Galatasaray Sportif1,221,192,52
Özak GMYO2,222,172,30
Fenerbahçe Futbol6,826,691,94
Doğan Holding1,151,131,77
Ülker Bisküvi15,6515,391,69
Ereğli Demir Çelik7,537,431,35
Vakıflar Bankası3,963,911,28
GSD Holding0,840,831,20
Hürriyet Gzt.1,000,991,01
Coca Cola İçecek30,7830,500,92
ICBC Turkey Bank11,0510,950,91
Kardemir (D)2,302,280,88
Şekerbank1,191,180,85
Zorlu Enerji1,291,280,78
Karsan Otomotiv1,291,280,78
Tofaş Oto. Fab.17,2117,090,70
Arçelik15,2915,200,59


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 13:31
  1. Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

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