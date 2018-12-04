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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

04 Aralık 2018 Salı 13:22
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İttifak Holding4,773,9819,85
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,400,3514,29
Bera Holding1,841,745,75
Yataş4,794,584,59
GSD Holding0,790,763,95
İhlas Holding0,330,323,13
İpek Doğal Enerji6,196,022,82
Enerjisa Enerji5,074,942,63
Şişe Cam5,124,992,61
Koza Madencilik8,087,882,54
Albaraka Türk1,341,312,29
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,133,062,29
Tekfen Holding20,2419,792,27
Anadolu Cam2,862,802,14
Arçelik15,8215,502,06
Hürriyet Gzt.0,990,972,06
Gübre Fabrik.2,992,932,05
Otokar83,9082,301,94
Anadolu Efes21,0420,701,64
Mavi Giyim38,5237,901,64


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:22
  1. Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

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