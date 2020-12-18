Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|4,19
|3,81
|9,97
|Çelebi
|118,20
|107,50
|9,95
|Borusan Mannesmann
|23,00
|20,92
|9,94
|TAV Havalimanları
|21,60
|20,26
|6,61
|Otokar
|249,10
|236,60
|5,28
|Net Holding
|3,81
|3,63
|4,96
|Pegasus
|77,55
|74,20
|4,51
|İş GMYO
|2,38
|2,29
|3,93
|Alarko GMYO
|21,24
|20,44
|3,91
|Akiş GMYO
|3,87
|3,75
|3,20
|Turkcell
|16,23
|15,81
|2,66
|Akçansa
|15,71
|15,32
|2,55
|Emlak Konut GMYO
|2,19
|2,14
|2,34
|Netaş Telekomünikasyon
|21,10
|20,62
|2,33
|Doğan Holding
|3,14
|3,08
|1,95
|Gübre Fabrikaları
|47,86
|46,96
|1,92
|DO-CO
|515,00
|505,40
|1,90
|ARD Bilişim Teknolojileri
|43,70
|43,00
|1,63
|Oyak Çimento
|8,14
|8,01
|1,62
|Mavi Giyim
|53,65
|52,80
|1,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)