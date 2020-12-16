Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|3.459,00
|3.264,80
|5,95
|İş Y. Men. Değ.
|15,98
|15,38
|3,90
|Koç Holding
|20,14
|19,52
|3,18
|ARD Bilişim Teknolojileri
|41,74
|40,54
|2,96
|Koza Altın
|81,45
|79,20
|2,84
|Anadolu Efes
|22,98
|22,36
|2,77
|Ereğli Demir Çelik
|14,63
|14,26
|2,59
|Anadolu Grubu Holding
|25,02
|24,40
|2,54
|İskenderun Demir Çelik
|9,77
|9,55
|2,30
|Pegasus
|64,60
|63,15
|2,30
|Akçansa
|15,48
|15,14
|2,25
|Çelebi
|98,15
|96,05
|2,19
|Logo Yazılım
|122,90
|120,50
|1,99
|Ege Endüstri
|1.736,00
|1.702,80
|1,95
|Garanti Bankası
|9,83
|9,65
|1,87
|Koza Madencilik
|14,26
|14,00
|1,86
|Turkcell
|15,80
|15,52
|1,80
|Hektaş
|14,44
|14,19
|1,76
|Türk Traktör
|156,70
|154,00
|1,75
|Aselsan
|18,10
|17,79
|1,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)