  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-14 13:27:28 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör13,9112,659,96
Aygaz14,5913,766,03
Borusan Mannesmann19,2518,175,94
Özak GMYO5,265,014,99
Hektaş14,1513,504,81
Akçansa16,4315,774,19
Tüpraş105,70101,504,14
Net Holding3,343,223,73
Anadolu Grubu Holding24,7223,883,52
Bagfaş19,8119,203,18
Kordsa Teknik Tekstil15,3014,843,10
Yapı ve Kredi Bankası3,093,003,00
Arçelik31,7830,922,78
Odaş Elektrik3,753,652,74
Aksigorta8,448,232,55
Petkim4,904,792,30
Türk Hava Yolları12,6912,412,26
ARD Bilişim Teknolojileri37,6236,802,23
Pınar Süt21,5221,062,18
Tofaş Oto Fabrikası31,7031,042,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye günlük koronavirüs vak sayısı 13 Aralık
Sağlık

Türkiye günlük koronavirüs vak sayısı 13 Aralık

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? | Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir savaş veriyor. Ülkemizde ilk vakanın tesp..
İranlı vekil Ahmedi Biğeş'ten skandal Türkiye sözleri
Dünya

İranlı vekil Ahmedi Biğeş'ten skandal Türkiye sözleri

İran Meclisinin Genel kurulunda milletvekili Mahmud Ahmedi Biğeş, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili tepki çeken açıklamalara..
TRT Arapça muhabirine silahlı saldırı: Olay yerinde vefat etti
Dünya

TRT Arapça muhabirine silahlı saldırı: Olay yerinde vefat etti

TRT Arapça kanalı muhabiri Hüseyin Hattab, Suriye'nin El Bab ilçesinde öldürüldü.
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay