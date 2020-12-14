Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,91
|12,65
|9,96
|Aygaz
|14,59
|13,76
|6,03
|Borusan Mannesmann
|19,25
|18,17
|5,94
|Özak GMYO
|5,26
|5,01
|4,99
|Hektaş
|14,15
|13,50
|4,81
|Akçansa
|16,43
|15,77
|4,19
|Tüpraş
|105,70
|101,50
|4,14
|Net Holding
|3,34
|3,22
|3,73
|Anadolu Grubu Holding
|24,72
|23,88
|3,52
|Bagfaş
|19,81
|19,20
|3,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,30
|14,84
|3,10
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,09
|3,00
|3,00
|Arçelik
|31,78
|30,92
|2,78
|Odaş Elektrik
|3,75
|3,65
|2,74
|Aksigorta
|8,44
|8,23
|2,55
|Petkim
|4,90
|4,79
|2,30
|Türk Hava Yolları
|12,69
|12,41
|2,26
|ARD Bilişim Teknolojileri
|37,62
|36,80
|2,23
|Pınar Süt
|21,52
|21,06
|2,18
|Tofaş Oto Fabrikası
|31,70
|31,04
|2,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)