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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:31:55 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu12,4811,409,47
Pınar Süt23,4621,847,42
Alarko GMYO19,7418,616,07
MLP Sağlık20,3019,235,56
Bizim Mağazaları16,7815,925,40
Pınar Et Ve Un25,6024,345,18
Logo Yazılım116,30111,004,77
Kerevitaş Gıda7,367,083,95
Enerjisa Enerji11,0010,603,77
Şok Marketler12,4412,003,67
Akçansa15,6815,183,29
Emlak Konut GMYO2,242,173,23
Gözde Girişim6,766,553,21
Migros Ticaret42,2440,943,18
Eczacıbaşı İlaç7,106,922,60
Deva Holding24,6023,982,59
Tat Gıda11,4411,202,14
Ülker Bisküvi22,6022,261,53
Brisa19,0718,821,33
Bim Mağazalar70,7569,851,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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