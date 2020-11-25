Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|98,90
|90,05
|9,83
|Otokar
|253,70
|236,60
|7,23
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,77
|2,61
|6,13
|Kardemir (D)
|5,19
|4,92
|5,49
|Anadolu Efes
|23,20
|22,16
|4,69
|DO-CO
|500,60
|479,60
|4,38
|İskenderun Demir Çelik
|8,69
|8,34
|4,20
|Sasa Polyester
|17,89
|17,22
|3,89
|Halk GMYO
|2,96
|2,86
|3,50
|Gübre Fabrik.
|47,24
|45,72
|3,32
|İş Bankası (C)
|6,73
|6,52
|3,22
|Mavi Giyim
|51,40
|49,80
|3,21
|Tüpraş
|92,85
|90,10
|3,05
|Ereğli Demir Çelik
|11,84
|11,51
|2,87
|TAV Havalimanları
|19,88
|19,39
|2,53
|Ford Otosan
|127,60
|124,50
|2,49
|Koza Madencilik
|13,84
|13,55
|2,14
|Pegasus
|59,35
|58,15
|2,06
|Aygaz
|13,00
|12,75
|1,96
|Bagfaş
|21,18
|20,80
|1,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)