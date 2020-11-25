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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-25 13:35:44 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi98,9090,059,83
Otokar253,70236,607,23
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2,772,616,13
Kardemir (D)5,194,925,49
Anadolu Efes23,2022,164,69
DO-CO500,60479,604,38
İskenderun Demir Çelik8,698,344,20
Sasa Polyester17,8917,223,89
Halk GMYO2,962,863,50
Gübre Fabrik.47,2445,723,32
İş Bankası (C)6,736,523,22
Mavi Giyim51,4049,803,21
Tüpraş92,8590,103,05
Ereğli Demir Çelik11,8411,512,87
TAV Havalimanları19,8819,392,53
Ford Otosan127,60124,502,49
Koza Madencilik13,8413,552,14
Pegasus59,3558,152,06
Aygaz13,0012,751,96
Bagfaş21,1820,801,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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