Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|50,25
|45,72
|9,91
|Halk GMYO
|2,90
|2,64
|9,85
|Kartonsan
|2.940,40
|2.724,50
|7,92
|Ege Endüstri
|1.521,90
|1.415,50
|7,52
|Bursa Çimento
|10,12
|9,44
|7,20
|Bagfaş
|20,18
|18,97
|6,38
|Emlak Konut GMYO
|2,05
|1,93
|6,22
|İş GMYO
|2,11
|2,00
|5,50
|Akiş GMYO
|3,85
|3,67
|4,90
|Otokar
|213,10
|204,10
|4,41
|Tekfen Holding
|15,46
|14,91
|3,69
|Torunlar GMYO
|3,73
|3,60
|3,61
|Alarko GMYO
|17,66
|17,05
|3,58
|Özak GMYO
|4,39
|4,24
|3,54
|Ülker Bisküvi
|23,16
|22,50
|2,93
|Borusan Mannesmann
|16,14
|15,70
|2,80
|Türk Traktör
|148,30
|144,30
|2,77
|Hektaş
|13,46
|13,10
|2,75
|Şişe Cam
|7,18
|7,02
|2,28
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,07
|12,78
|2,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)