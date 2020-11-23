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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-23 13:35:28 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrikaları50,2545,729,91
Halk GMYO2,902,649,85
Kartonsan2.940,402.724,507,92
Ege Endüstri1.521,901.415,507,52
Bursa Çimento10,129,447,20
Bagfaş20,1818,976,38
Emlak Konut GMYO2,051,936,22
İş GMYO2,112,005,50
Akiş GMYO3,853,674,90
Otokar213,10204,104,41
Tekfen Holding15,4614,913,69
Torunlar GMYO3,733,603,61
Alarko GMYO17,6617,053,58
Özak GMYO4,394,243,54
Ülker Bisküvi23,1622,502,93
Borusan Mannesmann16,1415,702,80
Türk Traktör148,30144,302,77
Hektaş13,4613,102,75
Şişe Cam7,187,022,28
Kordsa Teknik Tekstil13,0712,782,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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