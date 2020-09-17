Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|16,02
|15,45
|3,69
|Aksa Enerji
|5,79
|5,59
|3,58
|Net Holding
|2,44
|2,37
|2,95
|Karsan Otomotiv
|3,02
|2,94
|2,72
|Doğan Holding
|2,25
|2,21
|1,81
|Borusan Mannesmann
|13,82
|13,60
|1,62
|Halk GMYO
|2,42
|2,39
|1,26
|Ereğli Demir Çelik
|9,21
|9,10
|1,21
|Özak GMYO
|3,87
|3,83
|1,04
|Aksigorta
|7,16
|7,09
|0,99
|Pegasus
|46,74
|46,30
|0,95
|Mavi Giyim
|38,66
|38,30
|0,94
|Türkiye Sigorta
|5,78
|5,73
|0,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,57
|7,51
|0,80
|Şekerbank
|1,52
|1,51
|0,66
|Ege Endüstri
|760,00
|755,00
|0,66
|Logo Yazılım
|92,80
|92,25
|0,60
|Alarko Holding
|5,50
|5,47
|0,55
|Çemtaş
|12,05
|11,99
|0,50
|GSD Holding
|2,10
|2,09
|0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)