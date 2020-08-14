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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:23:46 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa Enerji 5,09 4,63 9,94
Netaş Telekom. 15,53 14,44 7,55
Brisa 11,56 10,85 6,54
Good-Year 4,77 4,63 3,02
Doğan Holding 2,09 2,03 2,96
Aksa 7,43 7,28 2,06
Deva Holding 23,04 22,58 2,04
Albaraka Türk 1,53 1,50 2,00
Kerevitaş Gıda 4,96 4,89 1,43
Sasa Polyester 13,24 13,10 1,07
Tüpraş 79,20 78,40 1,02
Emlak Konut GMYO 2,00 1,98 1,01
Türk Traktör 96,85 96,00 0,89
Tat Gıda 9,51 9,43 0,85
Odaş Elektrik 2,45 2,43 0,82
Doğuş Otomotiv 16,12 16,01 0,69
Ege Endüstri 688,80 685,30 0,51
Vestel 16,08 16,00 0,50
Bursa Çimento 5,66 5,64 0,35
Enerjisa Enerji 8,52 8,51 0,12


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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