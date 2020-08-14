Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa Enerji
|5,09
|4,63
|9,94
|Netaş Telekom.
|15,53
|14,44
|7,55
|Brisa
|11,56
|10,85
|6,54
|Good-Year
|4,77
|4,63
|3,02
|Doğan Holding
|2,09
|2,03
|2,96
|Aksa
|7,43
|7,28
|2,06
|Deva Holding
|23,04
|22,58
|2,04
|Albaraka Türk
|1,53
|1,50
|2,00
|Kerevitaş Gıda
|4,96
|4,89
|1,43
|Sasa Polyester
|13,24
|13,10
|1,07
|Tüpraş
|79,20
|78,40
|1,02
|Emlak Konut GMYO
|2,00
|1,98
|1,01
|Türk Traktör
|96,85
|96,00
|0,89
|Tat Gıda
|9,51
|9,43
|0,85
|Odaş Elektrik
|2,45
|2,43
|0,82
|Doğuş Otomotiv
|16,12
|16,01
|0,69
|Ege Endüstri
|688,80
|685,30
|0,51
|Vestel
|16,08
|16,00
|0,50
|Bursa Çimento
|5,66
|5,64
|0,35
|Enerjisa Enerji
|8,52
|8,51
|0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)