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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:32:03 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 15,84 14,40 10,00
Alkim Kimya 14,49 13,18 9,94
İş Fin.Kir. 3,90 3,55 9,86
Selçuk Ecza Deposu 7,87 7,23 8,85
Eczacıbaşı İlaç 4,82 4,49 7,35
Eczacıbaşı Yatırım 10,20 9,62 6,03
Migros Ticaret 31,14 29,66 4,99
Good-Year 4,56 4,40 3,64
Halk GMYO 1,47 1,42 3,52
Mavi Giyim 41,38 40,00 3,45
Tümosan Motor ve Traktör 5,71 5,53 3,25
MLP Sağlık 15,87 15,37 3,25
Net Holding 1,97 1,92 2,60
İş GMYO 1,61 1,57 2,55
İş Y. Men. Değ. 5,56 5,43 2,39
Ford Otosan 56,10 54,85 2,28
Aksa 6,28 6,15 2,11
Reysaş GMYO 5,00 4,90 2,04
Türk Telekom 7,02 6,88 2,03
Bizim Mağazaları 12,92 12,70 1,73



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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