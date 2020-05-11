Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|15,84
|14,40
|10,00
|Alkim Kimya
|14,49
|13,18
|9,94
|İş Fin.Kir.
|3,90
|3,55
|9,86
|Selçuk Ecza Deposu
|7,87
|7,23
|8,85
|Eczacıbaşı İlaç
|4,82
|4,49
|7,35
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,20
|9,62
|6,03
|Migros Ticaret
|31,14
|29,66
|4,99
|Good-Year
|4,56
|4,40
|3,64
|Halk GMYO
|1,47
|1,42
|3,52
|Mavi Giyim
|41,38
|40,00
|3,45
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,71
|5,53
|3,25
|MLP Sağlık
|15,87
|15,37
|3,25
|Net Holding
|1,97
|1,92
|2,60
|İş GMYO
|1,61
|1,57
|2,55
|İş Y. Men. Değ.
|5,56
|5,43
|2,39
|Ford Otosan
|56,10
|54,85
|2,28
|Aksa
|6,28
|6,15
|2,11
|Reysaş GMYO
|5,00
|4,90
|2,04
|Türk Telekom
|7,02
|6,88
|2,03
|Bizim Mağazaları
|12,92
|12,70
|1,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)