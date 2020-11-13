Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|1.298,30
|1.221,30
|6,30
|Yataş
|11,00
|10,36
|6,18
|Doğuş Otomotiv
|30,56
|28,86
|5,89
|Kerevitaş Gıda
|6,51
|6,15
|5,85
|Ford Otosan
|114,30
|108,60
|5,25
|Kartonsan
|2.046,00
|1.950,00
|4,92
|MLP Sağlık
|18,03
|17,21
|4,76
|Kardemir (D)
|4,29
|4,15
|3,37
|Çemtaş
|14,73
|14,28
|3,15
|Doğan Holding
|2,62
|2,54
|3,15
|Arçelik
|27,82
|27,02
|2,96
|Selçuk Ecza Deposu
|9,25
|8,99
|2,89
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,70
|28,90
|2,77
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,03
|12,69
|2,68
|Anadolu Grubu Holding
|22,38
|21,80
|2,66
|Mavi Giyim
|46,02
|44,88
|2,54
|Bursa Çimento
|7,84
|7,65
|2,48
|Tat Gıda
|10,93
|10,67
|2,44
|Koç Holding
|18,83
|18,39
|2,39
|Halk GMYO
|2,57
|2,51
|2,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)