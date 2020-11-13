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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:44:22 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 1.298,30 1.221,30 6,30
Yataş 11,00 10,36 6,18
Doğuş Otomotiv 30,56 28,86 5,89
Kerevitaş Gıda 6,51 6,15 5,85
Ford Otosan 114,30 108,60 5,25
Kartonsan 2.046,00 1.950,00 4,92
MLP Sağlık 18,03 17,21 4,76
Kardemir (D) 4,29 4,15 3,37
Çemtaş 14,73 14,28 3,15
Doğan Holding 2,62 2,54 3,15
Arçelik 27,82 27,02 2,96
Selçuk Ecza Deposu 9,25 8,99 2,89
Alcatel Lucent Teletaş 29,70 28,90 2,77
İş Yatırım Menkul Değerler 13,03 12,69 2,68
Anadolu Grubu Holding 22,38 21,80 2,66
Mavi Giyim 46,02 44,88 2,54
Bursa Çimento 7,84 7,65 2,48
Tat Gıda 10,93 10,67 2,44
Koç Holding 18,83 18,39 2,39
Halk GMYO 2,57 2,51 2,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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