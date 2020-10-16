Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,32
|29,80
|5,10
|Net Holding
|3,59
|3,43
|4,66
|Bizim Mağazaları
|17,47
|16,78
|4,11
|Doğuş Otomotiv
|17,24
|16,58
|3,98
|Kerevitaş Gıda
|7,79
|7,52
|3,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|12,05
|11,64
|3,52
|Gübre Fabrikaları
|35,40
|34,20
|3,51
|Şekerbank
|1,79
|1,73
|3,47
|Coca Cola İçecek
|53,80
|52,00
|3,46
|Mavi Giyim
|44,34
|43,00
|3,12
|GSD Holding
|2,37
|2,31
|2,60
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,61
|12,30
|2,52
|Gözde Girişim
|6,66
|6,50
|2,46
|Odaş Elektrik
|3,60
|3,52
|2,27
|Enka İnşaat
|7,28
|7,13
|2,10
|Oyak Çimento
|8,43
|8,26
|2,06
|İş Yatırım Menkul Değerler
|10,04
|9,85
|1,93
|Şok Marketler
|13,03
|12,79
|1,88
|Netaş Telekomünikasyon
|21,28
|20,90
|1,82
|ARD Bilişim Teknolojileri
|40,86
|40,14
|1,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)