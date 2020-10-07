  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-07 13:31:09 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa 8,61 8,04 7,09
Hektaş 13,24 12,68 4,42
Odaş Elektrik 3,39 3,27 3,67
Net Holding 2,59 2,50 3,60
Netaş Telekomünikasyon 23,02 22,26 3,41
Enerjisa Enerji 9,28 8,99 3,23
Alcatel Lucent Teletaş 29,16 28,50 2,32
Doğuş Otomotiv 15,92 15,59 2,12
Arçelik 24,20 23,78 1,77
Halk GMYO 2,38 2,34 1,71
Torunlar GMYO 3,76 3,70 1,62
Enka İnşaat 7,16 7,05 1,56
Logo Yazılım 98,20 96,70 1,55
Alarko GMYO 17,84 17,57 1,54
Vestel 17,53 17,27 1,51
Ege Endüstri 763,00 752,00 1,46
Good-Year 5,59 5,51 1,45
ARD Bilişim Teknolojileri 33,58 33,10 1,45
Kordsa Teknik Tekstil 12,25 12,08 1,41
GSD Holding 2,24 2,21 1,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!
Dünya

Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele için yapılması planlanan teşvik paketi görüşmelerini durdurma kararı aldı. Trump'ın bu kara..
Metiner'den AK Parti ve MHP'ye kritik çağrı: Gereken yapılmalı
Siyaset

Metiner'den AK Parti ve MHP'ye kritik çağrı: Gereken yapılmalı

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, terör örgütleriyle iltisakı bulunan ve teröre arka çıkan siyasi partilerin kapatılmasını mümkün k..
Laikçi mahalleden irin akıyor! Batı ve yerli özentileri mide bulandırıyor: Kimden kaç çocuğu var bilinmiyor
Gündem

Laikçi mahalleden irin akıyor! Batı ve yerli özentileri mide bulandırıyor: Kimden kaç çocuğu var bilinmiyor

"Eşinizi aldatmayın" dediği için linç edilen Dr. Ali Edizer'in eleştirisi karşısında kuduran laikçilerin peşinden koştuğu işte o yaşam tarzı..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay