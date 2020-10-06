  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:34:03 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 37,18 35,04 6,11
Odaş Elektrik 3,14 3,02 3,97
Netaş Telekomünikasyon 21,62 20,86 3,64
Bagfaş 19,54 18,90 3,39
Pınar Süt 22,70 22,10 2,71
Tümosan Motor ve Traktör 9,36 9,12 2,63
Anadolu Efes 21,96 21,40 2,62
Kerevitaş Gıda 5,97 5,82 2,58
Ege Endüstri 747,00 731,50 2,12
Vestel 17,56 17,24 1,86
Anadolu Grubu Holding 20,14 19,78 1,82
Alcatel Lucent Teletaş 28,60 28,12 1,71
Emlak Konut GMYO 1,80 1,77 1,69
Alarko Holding 6,02 5,92 1,69
Aksa Enerji 6,73 6,62 1,66
Zorlu Enerji 2,65 2,61 1,53
Logo Yazılım 100,00 98,50 1,52
İndeks Bilgisayar 17,99 17,73 1,47
Brisa 13,31 13,15 1,22
Kordsa Teknik Tekstil 12,12 11,98 1,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor
Dünya

Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor

Karabağ bölgesindeki Ermenilerden biri Azerbaycan’a meydan okudu. Röportaj sırasında bölgeye yakın bir yere bomba düştü. Azerbaycan’a meydan..
Ermenistan'a destek için bölgeye geldiler!
Dünya

Ermenistan'a destek için bölgeye geldiler!

Azerbaycan-Ermenistan geriliminde tarafsız olduğunu açıklayan Rusya, Ermenistan'a özel bir uçak gönderdi.
Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı
Aktüel

Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı

Kahraman Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik te..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay