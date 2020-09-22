Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş GMYO
|1,78
|1,69
|5,33
|Çimsa
|12,43
|12,08
|2,90
|Aksa
|7,09
|6,90
|2,75
|Migros Ticaret
|40,06
|39,16
|2,30
|Karel Elektronik
|17,13
|16,76
|2,21
|Bagfaş
|16,14
|15,80
|2,15
|Anadolu Efes
|20,50
|20,12
|1,89
|Şok Marketler
|12,31
|12,09
|1,82
|Çemtaş
|12,64
|12,42
|1,77
|Akçansa
|12,87
|12,65
|1,74
|Bizim Mağazaları
|15,72
|15,47
|1,62
|Kartonsan
|670,50
|662,00
|1,28
|Bim Mağazalar
|69,65
|68,80
|1,24
|Turkcell
|14,87
|14,69
|1,23
|Torunlar GMYO
|3,62
|3,58
|1,12
|Otokar
|139,00
|137,50
|1,09
|Alarko Holding
|5,57
|5,51
|1,09
|Netaş Telekomünikasyon
|16,32
|16,15
|1,05
|GSD Holding
|2,03
|2,01
|1,00
|Ege Endüstri
|724,60
|717,80
|0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)