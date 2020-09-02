Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sigorta
|6,28
|5,94
|5,65
|Coca Cola İçecek
|44,58
|42,80
|4,16
|Kartonsan
|612,00
|589,00
|3,90
|Doğuş Otomotiv
|14,79
|14,39
|2,78
|Bursa Çimento
|5,55
|5,40
|2,78
|Aksa Enerji
|5,37
|5,23
|2,68
|Özak GMYO
|3,81
|3,73
|2,14
|Turkcell
|14,56
|14,29
|1,89
|Klimasan Klima
|13,58
|13,33
|1,88
|Oyak Çimento
|7,75
|7,61
|1,84
|İş GMYO
|1,69
|1,66
|1,81
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|1,76
|1,70
|Bagfaş
|14,59
|14,36
|1,60
|Mavi Giyim
|36,88
|36,32
|1,54
|Ford Otosan
|83,25
|82,05
|1,46
|Şekerbank
|1,40
|1,38
|1,45
|TAV Havalimanları
|15,23
|15,02
|1,40
|Net Holding
|2,20
|2,17
|1,38
|Türk Telekom
|6,99
|6,90
|1,30
|Tekfen Holding
|15,09
|14,91
|1,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)