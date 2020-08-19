Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bim Mağazalar
|69,50
|66,70
|4,20
|Sasa Polyester
|13,97
|13,49
|3,56
|Emlak Konut GMYO
|1,99
|1,94
|2,58
|Şişe Cam
|6,09
|5,94
|2,53
|Güneş Sigorta
|6,28
|6,13
|2,45
|Kartonsan
|651,30
|636,40
|2,34
|Trakya Cam
|3,96
|3,87
|2,33
|Net Holding
|2,21
|2,16
|2,31
|İş GMYO
|1,79
|1,75
|2,29
|MLP Sağlık
|15,98
|15,67
|1,98
|Soda Sanayii
|6,85
|6,72
|1,93
|Türk Telekom
|7,05
|6,92
|1,88
|Anadolu Cam
|5,21
|5,12
|1,76
|Netaş Telekom.
|15,36
|15,10
|1,72
|Doğuş Otomotiv
|16,10
|15,83
|1,71
|İş Bankası (C)
|5,04
|4,96
|1,61
|Aksa Enerji
|5,05
|4,97
|1,61
|Garanti Bankası
|7,24
|7,13
|1,54
|Gözde Girişim
|5,29
|5,21
|1,54
|Halk GMYO
|2,06
|2,03
|1,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)