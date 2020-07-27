Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|877,20
|797,50
|9,99
|Kartonsan
|774,10
|703,80
|9,99
|GSD Holding
|2,62
|2,39
|9,62
|Borusan Mannesmann
|14,34
|13,12
|9,30
|Klimasan Klima
|17,83
|16,85
|5,82
|Sasa Polyester
|14,36
|13,70
|4,82
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,88
|7,56
|4,23
|DO-CO
|366,80
|352,00
|4,20
|Çemtaş
|11,83
|11,36
|4,14
|Hektaş
|15,31
|14,71
|4,08
|Koza Madencilik
|14,97
|14,50
|3,24
|Tat Gıda
|11,40
|11,07
|2,98
|Koza Altın
|89,65
|87,15
|2,87
|Karel Elektronik
|17,30
|16,89
|2,43
|Logo Yazılım
|94,50
|92,30
|2,38
|Aygaz
|13,33
|13,02
|2,38
|Netaş Telekomünikasyon
|18,25
|17,83
|2,36
|Aksa
|7,59
|7,42
|2,29
|Aksa Enerji
|5,75
|5,63
|2,13
|Çelebi
|78,15
|76,55
|2,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)