Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|768,10
|725,00
|5,94
|Alkim Kimya
|14,90
|14,12
|5,52
|Şişe Cam
|6,60
|6,30
|4,76
|Kartonsan
|668,60
|639,90
|4,49
|Türk Traktör
|99,25
|95,75
|3,66
|Trakya Cam
|4,39
|4,24
|3,54
|Anadolu Cam
|5,58
|5,39
|3,53
|Klimasan Klima
|16,49
|15,96
|3,32
|Bursa Çimento
|7,10
|6,89
|3,05
|Soda Sanayii
|7,34
|7,17
|2,37
|DO-CO
|347,80
|342,30
|1,61
|Vestel
|17,84
|17,60
|1,36
|TAV Havalimanları
|17,92
|17,71
|1,19
|Aygaz
|12,78
|12,66
|0,95
|Koza Altın
|86,95
|86,20
|0,87
|Gübre Fabrikaları
|28,92
|28,70
|0,77
|Çelebi
|76,75
|76,25
|0,66
|Arçelik
|21,80
|21,66
|0,65
|Tat Gıda
|11,11
|11,04
|0,63
|Şekerbank
|1,62
|1,61
|0,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)