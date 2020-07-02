Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Oyak Çimento
|8,09
|7,60
|6,45
|Trakya Cam
|3,93
|3,71
|5,93
|Şişe Cam
|5,85
|5,57
|5,03
|Anadolu Cam
|4,90
|4,71
|4,03
|Soda Sanayii
|6,52
|6,27
|3,99
|Netaş Telekom.
|14,97
|14,40
|3,96
|Karsan Otomotiv
|3,17
|3,05
|3,93
|Karel Elektronik
|16,78
|16,15
|3,90
|Çemtaş
|8,74
|8,43
|3,68
|Brisa
|13,22
|12,76
|3,61
|Bursa Çimento
|4,65
|4,49
|3,56
|Zorlu Enerji
|2,12
|2,05
|3,41
|Aksigorta
|7,18
|6,97
|3,01
|GSD Holding
|2,13
|2,07
|2,90
|Good-Year
|5,69
|5,53
|2,89
|Deva Holding
|19,57
|19,05
|2,73
|İş Yartım Menkul Değerler
|6,49
|6,32
|2,69
|Mavi Giyim
|48,16
|46,94
|2,60
|İş GMYO
|2,07
|2,02
|2,48
|Net Holding
|2,50
|2,44
|2,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)