Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,21
|2,06
|7,28
|Doğuş Otomotiv
|17,13
|16,00
|7,06
|Halkbank
|6,34
|6,13
|3,43
|Türk Traktör
|78,00
|76,35
|2,16
|Sasa Polyester
|10,78
|10,56
|2,08
|Tekfen Holding
|16,99
|16,67
|1,92
|Enka İnşaat
|6,12
|6,01
|1,83
|Net Holding
|2,33
|2,29
|1,75
|İş GMYO
|1,87
|1,84
|1,63
|Karsan Otomotiv
|2,71
|2,67
|1,50
|Vakıflar Bankası
|5,15
|5,08
|1,38
|Netaş Telekom.
|14,38
|14,19
|1,34
|Ereğli Demir Çelik
|8,48
|8,37
|1,31
|Torunlar GMYO
|3,12
|3,08
|1,30
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,39
|2,36
|1,27
|Sabancı Holding
|9,10
|9,00
|1,11
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|1,90
|1,05
|Selçuk Ecza Deposu
|8,83
|8,75
|0,91
|İskenderun Demir Çelik
|7,08
|7,02
|0,85
|T.S.K.B.
|1,26
|1,25
|0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)