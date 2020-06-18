Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turkcell
|16,23
|14,76
|9,96
|Kardemir (D)
|3,01
|2,79
|7,89
|Doğuş Otomotiv
|15,82
|14,88
|6,32
|Vestel
|16,86
|16,05
|5,05
|Türk Telekom
|8,05
|7,69
|4,68
|Tekfen Holding
|16,52
|15,82
|4,42
|Özak GMYO
|3,89
|3,74
|4,01
|Karsan Otomotiv
|2,44
|2,35
|3,83
|Sasa Polyester
|10,96
|10,60
|3,40
|Coca Cola İçecek
|43,06
|41,86
|2,87
|T.S.K.B.
|1,25
|1,22
|2,46
|Zorlu Enerji
|1,68
|1,64
|2,44
|İskenderun Demir Çelik
|7,05
|6,91
|2,03
|Netaş Telekomünikasyon
|14,69
|14,41
|1,94
|Şişe Cam
|5,25
|5,15
|1,94
|Çemtaş
|8,51
|8,35
|1,92
|Karel Elektronik
|15,76
|15,50
|1,68
|Ereğli Demir Çelik
|8,39
|8,26
|1,57
|Petkim
|3,93
|3,87
|1,55
|Aksa
|7,34
|7,23
|1,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)