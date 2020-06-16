Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|13,53
|12,30
|10,00
|Torunlar GMYO
|3,20
|2,91
|9,97
|Özak GMYO
|3,83
|3,50
|9,43
|Karsan Otomotiv
|2,39
|2,23
|7,17
|Akçansa
|12,77
|12,00
|6,42
|Reysaş GMYO
|5,37
|5,07
|5,92
|Zorlu Enerji
|1,66
|1,57
|5,73
|Kerevitaş Gıda
|4,58
|4,35
|5,29
|Odaş Elektrik
|2,14
|2,04
|4,90
|Halk GMYO
|2,04
|1,95
|4,62
|Alkim Kimya
|14,79
|14,15
|4,52
|Vestel
|15,42
|14,81
|4,12
|Türk Traktör
|70,45
|67,85
|3,83
|İş GMYO
|1,94
|1,87
|3,74
|Ülker Bisküvi
|25,06
|24,16
|3,73
|Yataş
|7,82
|7,54
|3,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,86
|6,64
|3,31
|Çimsa
|9,40
|9,10
|3,30
|Netaş Telekomünikasyon
|14,22
|13,77
|3,27
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,84
|6,63
|3,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)