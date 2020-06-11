Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|12,19
|11,26
|8,26
|Tat Gıda
|9,42
|8,90
|5,84
|Doğuş Otomotiv
|12,76
|12,15
|5,02
|Bizim Mağazaları
|18,11
|17,50
|3,49
|Şok Marketler
|12,89
|12,48
|3,29
|Ford Otosan
|69,45
|67,55
|2,81
|Kerevitaş Gıda
|4,31
|4,20
|2,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,17
|11,86
|2,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,03
|12,71
|2,52
|Global Yat. Holding
|3,75
|3,66
|2,46
|Petkim
|3,89
|3,80
|2,37
|Aygaz
|11,38
|11,13
|2,25
|Karel Elektronik
|15,42
|15,12
|1,98
|Odaş Elektrik
|2,06
|2,02
|1,98
|Koza Madencilik
|12,50
|12,26
|1,96
|Çimsa
|9,43
|9,25
|1,95
|Brisa
|11,10
|10,90
|1,83
|Good-Year
|5,12
|5,03
|1,79
|MLP Sağlık
|17,49
|17,19
|1,75
|T.S.K.B.
|1,21
|1,19
|1,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)