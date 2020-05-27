Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Hava Yolları
|12,24
|11,21
|9,19
|Pegasus
|58,45
|53,75
|8,74
|TAV Havalimanları
|20,26
|18,71
|8,28
|Bizim Mağazaları
|13,57
|12,64
|7,36
|Tat Gıda
|9,99
|9,33
|7,07
|Çelebi
|92,95
|86,95
|6,90
|Torunlar GMYO
|2,56
|2,43
|5,35
|Doğuş Otomotiv
|10,67
|10,16
|5,02
|Coca Cola İçecek
|42,44
|40,44
|4,95
|Anadolu Efes
|18,78
|17,91
|4,86
|Anadolu Grubu Holding
|17,58
|16,85
|4,33
|Deva Holding
|18,50
|17,75
|4,23
|Şok Marketler
|12,35
|11,86
|4,13
|Arçelik
|16,13
|15,52
|3,93
|Netaş Telekom.
|14,85
|14,29
|3,92
|Aksa Enerji
|4,72
|4,55
|3,74
|Zorlu Enerji
|1,39
|1,34
|3,73
|Emlak Konut GMYO
|1,41
|1,36
|3,68
|Net Holding
|2,37
|2,29
|3,49
|Koç Holding
|15,74
|15,25
|3,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)